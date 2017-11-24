Serdar Ortaç: Yürürken dengede duramıyorum

'Duymayan Kalmasın' programına konuşan Serdar Ortaç, yaşadığı zorlukları kameralar karşısında anlattı.



Zor günler geçirdiğini belirten ünlü şarkıcı, "Piyano çalarken parmaklarım kilitleniyor. Bazen eller uyuşuk, ayaklar uyuşuk. Yürürken dengede duramıyorum" sözleriyle, sevenlerini üzecek açıklamalarda bulundu.



Daha önce de hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortaç, dışarıdan iyi gözükmesine rağmen hastalığından dolayı çok acı çektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Dıştan iyiyim, ama içeriden yanıyorum. Sanki çimentoyu, alçıyı belime dökmüşler gibi. Sahnede 'Yaz Yağmuru'nu okuyorum mesela, hop yana kayıyorum toparlıyorum kendimi ve devam ediyorum."

Serdar Ortaç