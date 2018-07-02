HT Magazin'de yer alan habere göre, Serdar Ortaç, eşine değerini açıklamadığı bir kolye hediye etti. Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan çiftten Chloe’nin Türk vatandaşı olmaya hak kazandığı öğrenildi.





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