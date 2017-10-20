İzmir'de 2 yaşındayken serebral palsi (beyin felci) teşhisi konan ve 3 kez ameliyat edilen ile yıllar süren fizik tedavi gören 22 yaşındaki Ezgi Sahillioğlu'nun hayatı tanıştığı zumba dansıyla değişti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Uluslararası İlişkiler 4. sınıf öğrencisi Sahillioğlu'na doğduktan 2 yıl sonra serebral palsi teşhisi kondu. Sahillioğlu, vücudun hareket ve duruşunda kalıcı bozukluğa yol açan hastalık nedeniyle 3 büyük ameliyat geçirdi, uzun yıllar fizik tedavi gördü.

AA'nın haberine göre; yüksek kondisyon, koordinasyon ve yetenek gerektiren zumbayla hayatının değiştiğine işaret eden Sahillioğlu, duygularını şöyle dile getirdi: "5 yıl önce fizik tedavi sürecim tamamlandığı için ağrılarım tekrar nüksetmesin diye annemin ısrarları üzerine bir spor salonuna kayıt oldum. Bana verilen fitness programını düzenli olarak yaparken gözüm sürekli olarak zumba derslerine takılıyordu. Bir gün denemek için derse katıldım ancak hareketler çok zor geldiği için hiçbir şekilde uyum sağlayamadım. Hatta dersten ağlayarak çıktım. Tam 3 sene boyunca da zumba derslerine uzaktan bile bakmayarak sürekli olarak kaçtım. Ancak 2 yıl önce eğitmen Seda Yücel, zumbayı yapabileceğime beni ikna ederek derse girmemi istedi. Onun büyük çabasıyla zumbayla bütünleşmeyi başardım. İlk başlarda elbette çok zordu ancak saatlerimi çalışmak için harcayınca sonunda iyi bir seviyeye gelebildim. Zumba sayesinde artık vücudum çok daha aktif, belim esnek, duruşum dik ve çok daha hızlı hareket edebiliyorum. Eskisi gibi fiziksel aktivitelerde yorulmuyorum. Daha da önemlisi 2 yıl öncesine göre çok daha özgüvenli oldum, insanlarla iç içe olmaya başladım. Kendimi çok daha özgür ve cesur hissediyorum. Hayallerim için daha rahat adımlar atabiliyorum."

Sahillioğlu 2 yılda 20'den fazla organizasyona katılarak down sendromlu çocuklar, ALS hastaları ve zihinsel engelli çocuklar için zumba yaptığına işaret ederek şunları kaydetti: "Özellikle engelli bireyler yapmak istedikleri her ne varsa hiçbir zaman çekinmesinler. En büyük hedefim ise benim gibi özel çocukların ve ailelerin mentoru olabilmek ve onlara yol gösterebilmek. Ayrıca dans terapisi üzerine eğitim alıp kendi sınıfımı da açmak istiyorum."

Serebral Palsi

ALS

izmir