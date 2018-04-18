Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), rehabilitasyon desteğine ulaşamayan serebral palsili 30'a yakın bebek ve aileye, "Kutup Yıldızları" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, rehabilitasyon imkanı sunulacak.

AA'nın haberine göre; projenin tanıtımı dolayısıyla bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan TSÇV Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sabancı, anne ve babasının kendisine verdiği sınırsız sevgi sayesinde, yaşadığı pek çok engeli kolayca aştığını, ailelerin serebral palsili çocuklarına sonsuz sevgi göstermelerinin önemini anlattı.

Sabancı, ailesinin ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiğini ifade ederek, "Bütün olanakları zamanında kullanarak, benim daha iyi bir hayata sarılmamı sağladılar. Şansızlıklar içinde yine de çok şanslıyım, zamanında yapılan müdahaleler bana bir eğitim fırsatı yarattı" dedi.

Böylece en iyi okullarda eğitim aldığını söyleyen Sabancı, şöyle devam etti: "Benimle yapılan bir röportajda, 'En iyi ne yapmak isterdiniz?' şeklindeki bir soruya ben de çocukça bir yaklaşımla, 'Biliyor musunuz ben hiç ip atlamadım. Çocuklar dışarıda ip atlarken, ben hep içeride oturmak zorunda kaldım.' cevabını verdiğimi çok iyi hatırlıyorum. Gerçekten bugüne kadar ip atlayıp, koşamadım ve isteklerimin bir kısmını dilediğim ölçüde yapamadım fakat buna rağmen benim gibi fiziksel engeli insanlara pistlerde atletizm, basketbol, voleybol gibi oyunları oynama, havuzlarda yüzme gibi faaliyetleri gerçekleştirme imkanı için bugün var gücümle çalışıyorum."

Sabancı, kendisinin şanslı bir serebral palsili olduğunu ancak onun kadar şanslı olmayan bebek ve çocuklar için "Kutup Yıldızları" gibi projelerin çok değerli olduğuna işaret ederek, "Kutup Yıldızları gibi projelerin varlığı ancak özel sektörün sivil toplumu desteklemesi ile mümkün olabiliyor. Anne ve babalar, ne olur çok geç kalmayın, bebeğinizin gelişimini takip edin. Çünkü erken dönemde başlayan rehabilitasyon çok önemli." önerisinde bulundu.

"SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLAR, AİLELERİNİN GÖZÜNDE YILDIZ GİBİ PARLIYOR"

James Greenhalgh da "Kutup Yıldızları" projesiyle erken dönemde tespit edilen serebral palsi açısından riskli bebeklerin erken müdahale programına alınarak, ileride oluşabilecek engel seviyelerinin azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

Riskli bebeklerde erken teşhis ve erken müdahalenin öneminden hareketle bu konuda toplumda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını da dile getiren Greenhalgh, şunları söyledi: "Sağlık ve güzelliği buluşturan yenilikçi ürünlerle Türkiye'de göz sağlığı, medikal estetik, nörolojik bilimler ve ürolojiden oluşan alanlarda hizmet veriyoruz. Kutup Yıldızları projemiz toplumla kurduğumuz bir köprü olması açısından bizim için büyük bir önem taşıyor. Serebral palsi gibi Türkiye'de dünya ortalamasının üstünde görülen toplumsal bir soruna işaret ediyor olmak en önemli önceliklerimizdendi. Özellikle yüksek risk grubunda bulunan prematüre bebeklerde, erken dönemde teşhis edilerek fizyoterapi ve rehabilitasyon açısından erken müdahaleye başlandığında büyük oranda gelişim sağlanabiliyor. Kutup Yıldızları Projesini kendi imkanları ile gerekli rehabilitasyon desteğine ulaşamayan ailelerin serebral palsi açısından riskli bebeklerine destek olmak amacı ile hayata geçirdik."

Greenhalgh, proje adını belirlerken yön gösteren ve en parlak yıldız olan Kutup Yıldızı'ndan ilham aldıklarını dile getirerek, "Serebral palsili çocuklar bazen gülümseme, adım veya küçücük bir kelimeyle ailelerinin gözünde bir yıldız gibi parlıyor ve onlara yön gösteriyor. Destek sağladığımız her biri birer Kutup Yıldızı olan bebeklerin konuştukları, ilk adımlarını attıkları, desteksiz yürüyebildikleri ve hayata karıştıkları o değerli anların hayalini kuruyoruz." diye konuştu.

"BEBEKLER 1.320 SEANS REHABİLİTASYON ALACAK"

Serebral palsili çocuk annesi olan Ceyda Düvenci de bu çocukların topluma kazandırılmalarının önemine vurgu yaparak, kızının ona "Anne" deyip diyemeyeceğini bile bilemiyorken gerekli rehabilitasyon destekleriyle bugüne kadar süregelen başarı yolculuğunun hikayesini anlattı.

TSÇV Direktörü Nigar Evgin ise dünyada her bin bebekten ortalama 2'sinin serebral palsili olarak dünyaya geldiğini aktararak, Türkiye'de ise bu oranın binde 4'ün üzerinde olduğu bilgisini paylaştı.

Vakıf çalışmalarını ve serebral palsi konusunda hazırlanan bilgileri video sunumu eşliğinde anlatan Evgin, şunları kaydetti:

"Serebral palsiden etkilenen çocukların kimisi konuşamıyor, kimisi yürüyemiyor, kimisi de görme bozukluğu yaşıyor. Pek çok araştırmada 0-3 yaş arası erken dönem deneyimlerinin beyin gelişiminde çok önemli yer aldığı,bu dönemde gelişimin oldukça hızlı olduğu belirtiliyor. Bu sebeple erken müdahale programımız doğumdan üç yaşına kadar olan dönemi kapsıyor. Erken müdahaleyle bu bebeklerin hayatında fark yaratabilmek mümkün. Kutup Yıldızları projesi kapsamında, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nda programa alınan bebekler, bu yıl içinde toplam bin 320 seans rehabilitasyon alacaklar. Bu sene sonuna kadar 30 bebeği bu programa dahil etmeyi hedefliyoruz."

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