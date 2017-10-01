Şeref Çiçek kimdir?

Beşiktaş'ın başında sahaya çıkan Şeref Çiçek, yayıncı kuruluşa konuştu.

Oyunu ellerinde tutmayı başaramadıklarını söyleyen Şeref Çiçek, ''Seyredenler açısından güzel bir maç oldu. 4 gol izlediler. İki takım da kazanmak istedi. İki kez öne geçtik. Ama oyunu tutamadık. Maçın kırılma anı Lens'in karşı karşıya kaçırdığı pozisyondu. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum, onlar da iyi bir takım ve bugün bir puanı hak ettiler.'' dedi.

Şeref Çiçek

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Beşiktaş-Trabzonspor