Serel Yereli: Bu son şişman fotoğrafım

Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelmeyi başaran Serel Yereli, bu kez ayna karşısına geçti. Yereli, paylaşımına, "Sigarayı bıraktığım için kilo alıp 67 kilo oldum. Çok şükür kas oranım çok ama bu bir bahane değil. Bir buçuk ay kampa giriyorum, bu son şişman fotoğrafım" notunu düştü