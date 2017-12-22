Cadde’nin haberine göre, bir takı-aksesuar standında kendine yüzük beğenen Seren Serengil, "Hangi harfi alıyorsunuz?" sorusuna, "Harfini alacak kimse yok. Aşk da yok. 2017 yılını ben saymıyorum. İş anlamında büyük başarılar oldu ama aşk anlamında kötü geçti. O yüzden şimdilik arkadaşlar var ama “arkadaş”. Bakalım 2018 yılına aşkla girebilecek miyim?" cevabını verdi.



Yılbaşı hediyesi alan Seren Serengil, giyim tarzı ve topuz saç haliyle dikkati çekti.

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