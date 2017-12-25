Şarkıcı sevgilisi Özay Bakır ile yaşadığı tutkulu aşkını sürpriz bir şekilde sonlandıran Seren Serengil ayrılığıyla ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçınsa da bu ilişkinin ardından yaşadığı boşluğu farklı paylaşımlarla ifade etmeyi sürdürüyor.



Seren Serengil, son olarak hesabından model Josephine Skriver'in yılbaşı ağacını hazırlarken sevgilisi Alexander DeLeon'un omuzlarına çıktığı fotoğrafı paylaştı.

Bu kareyi yaşamak istediğini söyleyen Seren Serengil, böylelikle yeni bir aşk için hazır olduğunun da sinyalini verdi.

İşte Seren Serengil’in o paylaşımı:



Özay Bakır

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