Demet Akalın’la Demet Şener arasında 16 yıl sonra yeniden alevlenen tartışmaya Seren Serengil de dahil oldu.

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine görei önceki akşam bir davete katılan ve cesur kıyafetiyle ilgi odağı olan Serengil, Akalın’ın Şener için sarf ettiği, “Ona teşekkür edebilirim. Düşünsenize ben de şu an 2 çocukla dul kalabilirdim” sözlerine destek verdi: “Demet Akalın’ın söylediklerini haklı buluyorum. Biz buna ettiğini bulma dünyası diyoruz.”