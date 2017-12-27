Hande Yener ile Seren Serengil arasında sosyal medya üzerinden yaşanan gerilim, mahkemeye taşındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, Seren Serengil, şarkıcı Hande Yener hakkında kişilik haklarına saldırı, hakaret, huzur ve sükunu bozmadan savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yener’in kendisine 30 metreden fazla yaklaşmaması ve sosyal medyadan adını anmaması için Aile Mahkemesi’ne de başvuran Serengil ayrıca Yener’e 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

SEREN SERENGİL CANLI YAYINDA AÇIKLAMA YAPTI

Hande Yener - Seren Serengil arasındaki 'telifmetre' tartışması sosyal medya üzerinden bambaşka bir boyuta dönüştü



Hande Yener, kendisinin en çok dinlenen şarkıcı olduğuna inanmayıp eleştiri yapan Seren Serengil'e üstsüz fotoğrafıyla gönderme yaptı.



Seren Serengil, sunuculuğunu üstlendiği Duymayan Kalmasın'da o paylaşıma şu sözlerle yanıt verdi: "Bir cevap gelseydi ağır bilse olsaydı başımın üstüne yeri vardı. Bunu koyarak bir kadının bir kadına yapabileceği en kötü şiddeti yaptı."