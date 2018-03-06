İrem Derici hafta sonu Stockholm'da konser verdi. Ünlü şarkıcı, konseri sırasında kendisinden önceki şarkıcılar hakkında eleştirilerde bulundu.

'YEDİ O KARILAR BİRBİRLERİNİ'

Derici, "Bizden önceki nesildeki karılar birbirleriyle kavga ediyor, biliyorsunuz. Magazinden de izliyorsunuz. Yedi o karılar birbirlerini. 20 senedir ona laf, buna laf..." gibi eleştirilerde bulundu.

İrem Derici'nin bu sözlerine Seren Serengil'den yanıt gecikmedi. Sunucusu olduğu Duymayan Kalmasın programında konuşan Seren Serengil, "Karılar ne demek, ne avam konuşmalar bunlar" dedi.

'BU TERBİYESİZCE AVAM KONUŞMA TARZINI DEĞİŞTİRMELİSİN'

Seren Serengil konuşmasının devamında daha da sertleşerek, “Bu terbiyesizce avam konuşma tarzını değiştirmelisin.Şu senin konuşma üslubunu hayatımda ilk defa izliyorum. Bunu söylerken bile çok utanıyorum. Samimiyet avamlık değildir. Sen daha yüksek yerlere gelebilecekken, ağzını açıp konuştuğun için orada kalacaksın.” cümlelerini kullandı.