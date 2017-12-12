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"O kimsenin dostu değildir, herkesin yüzüne gülüp arkasından konuşur. Bir cenaze evinde hakkımda dedikodular yapmış. Çok terbiyesiz bir kadın. Şimdi herkes onun yanından kaçıyor. Kıyafetlerini giyiyorlar ama herkes saklıyor ondan giyindiğini..."