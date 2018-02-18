Seren Serengil, Mart 2017’de flört etmeye başladığı Özay Bakır’dan Aralık’ta ayrılmıştı. Serengil, 1 ay önce de şarkıcı Yaşar İpek ile yeni bir maceraya yelken açmıştı.



İkilinin bu yaz nikah masasına oturacağı söyleniyordu. Ama önceki gece bu mutlu tablonun son bulduğu iddia edildi.



Magazin kulislerinde konuşulanlara göre; Seren Serengil eski sevgilisi Özay Bakır’ın Instagram hesabına bakarken yanlışlıkla beğeni butonuna bastı. Hemen silse de durumu fark eden bir takipçisi ekran görüntüsü alıp Yaşar İpek’e gönderdi. İpek, de bu görüntü sonrasında kıyameti kopardı. Seren Serengil ile tüm fotoğraflarını temizledi, takibi bıraktı.

Bu iddialar üzerine Seren Serengil, sevgilisi Yaşar İpek ile fotoğrafını paylaşarak o iddialara yanıt verdi.

İşte Serengil'in o açıklaması....

"BEN ARTIK ONDAYIM, ONUNLAYIM"

“Beni tanıyan beni bilenlere değil, bu sözlerim beni başkası gibi bilenlere… Çünkü beni bilenler ve tanıyanlar bugüne kadar bitirdiğim hiçbir ilişkime geri dönmediğimi dönmeyeceğimi onunla ilgili bir ima da bulunmayacağımı bilir. Buraya ne paylaşsam geçmişime yormaz yeni bir hayat kurmaya çalıştığım insana saçma sapan mesajlar atarak onun kafasını karıştırmaz onu üzmez. Benim sevdiğim insanla her ilişki de olabilen anlaşmazlıklarım olabileceğini ama bunun bir başkasıyla ilgili olmadığını da bilir. Zor bir süreçten geçerken beni sarıp sarmalayan adama , Onu sevmiyor muşum hissini vermeye çalışan acımasız kalplerden olamaz beni bilenler benim minnetimi vicdanımı kalbimi tanır en kötü günümde elimi tutan bir adamı o benim elimi bırakıncaya kadar bırakmayacağımı da bilir. Artık siz de bilin ve onu rahat bırakın ben ne dündeyim ne yarındayım, ben onu seviyorum. Ben artık ‘on’dayım onunlayım”

Seren Serengil, Duymayan Kalmasın programında şunları söylemişti:

Arkadaşlığımız başladı. Öyle hassas bir dönemde karşıma çıktı ki... Kayıtsız kalamıyorsun. Yalnız geçirdiğim uzun bir süreç var. Onun bu kadar yanımda durması bir şeyler hissetmeme neden oldu. Onun güzel özelliklerine kayıtsız kalmak mümkün değil.

Yaşar İpek ayrıca yaptığı açıklamada, "10 Temmuz'da evleniyoruz" demişti.

YAŞAR İPEK KİMDİR?

Yaşar İpek, icra etmekte olduğu sanatının dışında, magazin gündeminde yer alan olaylarla da merak edilen isim oldu. Seren Serengil ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Yaşar İpek, son günlerde adı sıkça anılan ünlüler arasına girdi. Peki, Yaşar İpek kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, 'Bir Alo De', 'Arada Bir' gibi çalışmalarla tanınan ünlü sanatçı hakkında merak edilen bazı bilgiler..



Yaşar İpek, 22 Aralık 1980 tarihinde dünyaya gelmiştir. Diyarbakır'da hayata gözlerini açan İpek, 1983 yılı itibariyle ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşmiştir.



Müziğe ve sinemaya çocuk yaşta başlayan Yaşar İpek, 6 yaşındayken ailesine ait film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinemaya başlamıştır. Daha sonra, on yaşına kadar 9 adet sinema filminde cocuk yıldız olarak rol almıştır.



Sonrasında vatani görevini yapmak icin askere giden Yaşar İpek, ordu evinde sevdiği işi şarkı söylemeye devam eder. Askerlik görevini yaparken, bilmediği bir yeteneği daha önüne çıkar ve hikaye yazmaya başlar, hala yazmaktadır. Bir gün kendi filmini yapmak icin halihazırda her yönüyle calısmakta ve kendini geliştirdiğini öne sürmektedir.



Askeri görevini tamamladıktan sonra, aşık olduğu mesleği yapmaya karar verir. 2003 - Bir Alo De, 2005 - Sözüm Ona Sevdin, 2007 - Arada Bir, 2010 – Eyvah, 2012 - Kapı Zili, 2015 – Sus, 2016 – Haybeye İsimli çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Yaşar İpek, Yalnız Kalacaksın şarkısı ile 2 Mayıs 2017 Salı günü, tüm dijital platformlarda dinleyicisi ile buluşmuştur.



Yaşar İpek, 14 Şubat 2018'de Sevgililer Günü'ne özel olarak Seren Serengil ile düet yapacaktır.