Gülben Ergen'in aldırdığı tedbir kararına uymayan Seren Serengil'e üç gün zorlama hapis cezası verilmişti. Pazartesi günü cezaevine girmesi beklenen Serengil, Aile Mahkemesi hakimi tarafından gerekçeli karar henüz yazılmadığı için cezaevine girememişti. Serengil, bu zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan Yaşar İpek'le ilgili duygusal bir mesaj paylaştı.

İşte Serengil'in Instagram hesabından paylaştığı o mesaj:

"Herkese teşekkür ettim seni unuttum.. Erkek olmakla adam olmak o kadar farklı ki bana göre... Yeri ve zamanı mı dersen tam zamanı... Unutmuşum kaç yıldır sahiplenilmeyi kadın olduğumu hatırlamayı dayayacağım bir omuz arkamda duracak bir dağ! Benim için savaşacak benimle üzülecek bana laf söyletmeyecek adam gibi adama rastlamayalı ne kadar uzun zaman olmuş... Bugün seni benim hakkımda birilerinin TV'de atıp tutarken nasıl delirdiğini gördüm kaç gündür içeri girmeyeyim diye kaç avukata gidip eşinle dostunla konuşup benim için bir şeyler yapmak için parçalandığını gördüm kaç gündür içeri girmeyeyim diye kaç avukata gidip eşinle dostunla konuşup benim için bir şeyler yapmak için parçalandığını gördüm sana ne bir kahve yapmılığım var ne vermiş olduğum bir emek var... Kötü günümde nasıl iyi geldin başım da biri var hissini hissettirmek ne kadar güven verici kuvvetli hissettiren bir şeymiş hatırlattın... Kötü günde ne kadar iyi geldin hoşgeldin"