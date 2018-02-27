Üç gün hapse girdiği dönemde yeni bir aşka yelken açan Seren Serengil, sosyal medyada yaptığı yorumlarla yeniden gündeme geldi.





Yaşar İpek, sosyal medya hesabından "Aşkım çekmiş" notuyla bir fotoğraf paylaştı. Serengil, sevgilisinin fotoğrafına "Kıskandım, çok iyi çıkmış kaldır o fotoğrafı" şeklinde yorum yaptı. Ünlü şarkıcı ise bu mesaja kalp emojisi ile karşılık verdi.



SEREN SERENGİL KİMDİR?

Seren Serengil, 6 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çocukluğunu annesinin yanında Nişantaşı'nda geçiren Seren Serengil, 8 sene boyunca bale eğitimi ve klasik piyano dersleri almıştır.

İstanbul'da eğitim hayatını tamamladıktan sonra Londra ve Montrö kentlerinde eğitimine devam etti.

Henüz 16 yaşındayken sahne hayatına atıldı ve 4 yıl boyunca Türkiye'nin en genç sanatçısı olarak sahne aldı. İbrahim Tatlıses ile 16 yaşında aynı sahnede assolist olarak çalıştı.

Türkiye'de ilk defa 1990 yılında Başka Olur Ağaların Düğünü adlı dizide köylü güzeli genç bir kızı canlandırdı ve dizi hayatına atıldı.

2000'de TRT'de 3 yıl boyunca evlendirme programı sunuculuğu yaptı ve ardından 2012'de ayrılan eşleri yeniden barıştırma formatında bir program sundu.

İlk müzik albümünü 1991 yılında Ayrıldık adı altında çıkarmış ve adını duyurmaya devam etmiştir. Özellikle ilk albümünde bulunan Bana Herşey Seni Hatırlatıyor adlı parçası iyi bir çıkış yakalamasını sağlamıştır.

29 Haziran 2007'de kendi hikayesini anlattığı Nefret adlı kitabını yayınladı ve kitabında özel hayatına dair kimsenin bilmediği bazı bilgileri paylaştı.