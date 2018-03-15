'Duymayan Kalmasın' programının yorumculuğunu yapan Seren Serengil, "Bana kadınlığımı hatırlattı." dediği sevgilisi şarkıcı Yaşar İpek'i ayrılınca yerden yere vurdu. Seren Serengil , Yaşar İpek'e"Yoz ve cahil." dedi.

Posta'nın haberine göre, Yaşar İpek ile evlilik yolundayken ayrılan Seren Serengil, canlı yayında "Yaşar eski sevgililerim ve aileleriyle görüşmemi kaldıramadı. O yüzden ayrıldık." demşti. Seren Serengil, bu sefer de Yaşar İpek'e sosyal medyadan yüklendi.

"YOZ VE CAHİL"

Seren Serengil, eski sevgilisi Özay Bakır'ın annesiyle görüşünce kıyamet koptu. Yaşar İpek, Seren Serengil'in eski sevgilisiyle görüşmesini kaldıramayınca ikili yolları ayırdı.

Seren Serengil sosyal medyadan Yaşar İpek'e "Yoz ve cahil." diyerek ateş püskürdü.

İŞTE SEREN SERENGİL'İN O PAYLAŞIMI:

"Gülay teyzem. Senin kalbin senin karekterin beni sarıp sarmalamanı kimse anlayamaz!! Sen sadece çocuklarına anne değilsin hepimize öylesin! Seninle aramızdaki bağı anlayamayan yoz ve cahil düşünceler nedeniyle seni anneciğini kaybettiğin bu acı günlerde orada burada tv programlarında konuşarak yazarak rahatsız ettiler! Ben sebep olduğum için benim yüzümden muhatap olmak zorunda kaldığın için özür dilerim senden ve ailenden... Ömrümün sonuna kadar yanındayım. "