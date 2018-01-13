Cadde’nin haberine göre, Seren Serengil ile Hakan Altun, üç saat kaldıkları mekandan çıkarken keyifleri bir hayli yerindeydi.



Ünlü sunucu, ”Hakan’ı hastayken ziyaret edip görememiştim. İçeride uzun sohbet ettik, dertleştik" dedi.



Gazetecilerin, "Seda Sayan’la bir polemik yaşadınız. Aranızda herhangi bir gerginlik var mı?" sorusuna Serengil, "Gergin değilim, bakın gayet iyiyim. Programda zaten her sabah konuşuyorum" yanıtını verdi.

hakan altun

seren serengil