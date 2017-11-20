Seren Serengil hamile mi?, Seren Serengil kontrolde yakalandı

Hakkında hamile olduğu iddiaları ortaya atılan Serengil, canlı yayında karnını göstererek "Bakın dümdüz işte" dedi.

'Duymayan Kalmasın' programında magazin haberlerini yorumlayan Seren Serengil, bu kez de hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Doğum kontrol merkezine giderken görüntülenen Serengil, çocuk sahibi olmak istediğini bunun için tedavi gördüğünü ancak şu anda öyle bir durumun olmadığını söyledi.

"BAKIN DÜMDÜZÜM İŞTE"

Ayağa kalkarak karnını gösteren Seren Serengil, "Bakın, gayet dümdüzüm işte" dedi.

seren serengil

Özay Bakır