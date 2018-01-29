Seren Serengil’in yorumcu olduğu ‘Duymayan Kalmasın’ programında Gülben Ergen aleyhine konuşması mahkeme tarafından yasaklanmıştı. Seren Serengil karara uymadı. Gülben Ergen şikayet etti. Seren Serengil için 3 gün ‘zorlama hapis’ kararı çıktı. Seren bugün program sonrası cezaevine girecek. Demet Akalın da yakın arkadaşının yerine yarın programda yorum yapacak.

SEREN SERENGİL: ANNEM İÇİN...



Seren Serengil, Duymayan Kalmasın programında şunları söyledi:

Annem çok üzülüyor. Cuma günü hapishaneye girecektim ama onu düşünerek bugüne aldım. Onun yıpranmasını istemiyorum. Programımı da düşündüm, ekmek yiyenler var burada. İlk önce annemi düşünmek zorundaydım. Üç gün, gidip çıkıp geleceğim yani... Herkesten destek mesajı aldım. Herkese teşekkür ediyorum. Biraz tedirginim ama korkum yok. Ben kimseye iftira atmadım, bu cezayı haketmiyorum. Kabahatim olsa üç yıl da yatarım. Doğruların arkasındayım. Söylediklerimin arkasındayım. Bu kadar gazete ve magazin programları bahsederken neden ben özellik hapise gönderiliyorum. Dün gece uyuyamadım. Ne zaman haksızlığa uğradıysam o haksızlık bana iyilik yaptığım insanlardan geldi. 15 yıllık arkadaşım Ebru Şallı'yı da kaybettim ama doğruyu söyledim. Ben her arkadaşımın iyi bir yerlere gelmesini istedim. Hapishanede neye ihtiyacım olacağını Deniz Seki'den öğrendim. "Bu konuyu herkes konuştu ama kabak Seren'in başına patladı!" söylemi doğru değil. Çünkü bir tek benim cezaevine gönderilmem istendi. O yüzden ben gidiyorum. O bana iftira atsaydı, ben de onun için aynı kararı aldırırdım ama ben iftira atmadım.

SEREN SERENGİL: ÖZAY BENİ ARAMADI

Seren Serengil ayrıca eski sevgilisi Özay Bakır'ın kendisini aramadığını söyledi.

NEVİN TEOMAN: BÜYÜK VEFASIZLIK



Seren Serengil'in annesi telefonla programa bağlandı ve şunları söyledi:



Seren beni hiç mahçup etmedi. Sen sırtından vuruldun. Doğrularınla gidiyorsun. Çok büyük bir vefasızlık var.

SEREN SERENGİL'İN YERİNE KİM GELECEK?

Cuma günü cezaevinden çıkacak olan Seren Serengil'in yokluğunda programı yakın dostu Demet Akalın sunacak.

SEREN SERENGİL'İN INSTAGRAM HESABINDAN AÇIKLAMA

Üç gün zorlama hapis cezası yatacak olan Seren Serengil, Instagram hesabının yönetimini ise kısa bir süreliğine sosyal medya sorumlusuna bıraktı. Hesaptan yapılan son paylaşımlardan birinde Seren Serengil’in cezaevine gireceği tarih de duyuruldu. İşte o paylaşım:



“Duymayan Kalmasın ile ilgili de bilgilendirmede bulundu. Duymayan kalmasın yarın saat 11.00 de star tv de doğruları konuşmaya devam edecek ..Seromuz yarın yayında partneri @cengizsemercio ve sizlerle vedalaştıktan sonra Bakırköy kapalı kadın cezaevine teslim olacak yanında olan tüm sevenlerine dostlarına teşekkür ederiz”

NE OLMUŞTU?

Gülben Ergen, üç ay önce "Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırdı. Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in programında ve Instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdüğünü iddia eden Gülben Ergen’in başvurusu üzerine mahkeme Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi.

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Seren Serengil, (d. 6 Nisan 1971, Şişli, İstanbul), Türk sunucu, şarkıcı ve oyuncu. Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Öztürk Serengil'in kızıdır.

Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğdu. Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında "Sarhoş" filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı. Aynı yıl babası ile birlikte Gar Gazinosu'nda sahne aldı. Profesyonel sahne kariyerine ise, 16 yaşında Fahrettin Aslan tarafından görevlendirildiği Maksim Gazinosu'nda başladı ve en genç kadın assolist oldu. Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.

Serengil'in ilk albümü "Ayrıldık" 1991'de piyasaya çıktı ve ana teklisi "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" ile büyük bir başarı yakaladı. O zamandan beri üç albüm ve bir tekli çıkarmıştır. En popüler albümü olan "Bu Gecenin Hatırına", yalnızca bir klip ile 170000 adet kopya sattı ve popülaritesini büyük ölçüde arttırdı. Serengil, klasik piyano çalmakta olup ve 2006 yılında "Dost Bile Kalamadık" ve "İnsan Severse Özler", "Sen Şansını Kaybettin" ve "Sessiz Telefon" gibi şarkılar da dahil olmak üzere bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik kariyeri boyunca İbrahim Tatlıses, Emrah, Selami Şahin, Soner Sarıkabadayı ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalıştı.

1993'te Emrah'ın "Haydi Şimdi Gel" ve "Töre" şarkıları için müzik videolarında yer aldı. Serengil ve Emrah "Yasak Sokaklar" ve "Belalım Benim" serilerinde birlikte çalıştı.

SON ALBÜMÜ

Serengil, Aralık 2010'da son albümü "Ben Adamı Ayrılırken Tanırım"ı çıkardı. Albümünün ilk müzik videosunun Aralık 2010 tarihinde galası yapıldı. 2011'de Show TV'de yayınlanan "Seren Serengil İle Evlenir Misin?" adlı bir sabah programı sundu. 2014'te Cine5'in "Kim Ne Derse Desin" programında iki sezon ana sunuculardan biri olarak göründü.

Hafta içi her gün saat 09:30'da Star TV'de yayınlanan "Duymayan Kalmasın" adlı magazin yorum programını partneri Cengiz Semercioğlu ile birlikte sunmaktadır.

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