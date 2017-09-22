Seren Serengil ile Gülben Ergen birbirine girdi

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Paylaşıma Serengil’in yanıtı gecikmedi: “Bizler bir organ bağışlayalım, sen de bir damarını bağışla ama ‘ar’ olandan olsun. Evliyken evli bir adama mektuplar yazan dernek sahibi, çocuklarının arkasına her olayda sığınan kıymetli anne; o yazdığın adamın da bir karısı bir çocuğu vardı.”