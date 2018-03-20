Aralarında yaşanan tartışma sonrası birbirleriyle konuşmayan Seren Serengil ve Hande Yener küslüğü sona erdi. Arnavutköy'de bir mekanda Seda Sayan'ın öncü olduğu yemekte Serengil ve Yener ikilisi barıştı.

Telifmetre geçtiğimiz aylarda yaptığı araştırma sonucu Hande Yener, radyolarda en çok şarkısı çalınan isim olmuş, Seren Serengil de televizyon programında, listeye inanmadığını söyleyen Serengil, bu konuyu araştıracağını belirtmişti.

Serengil'in bu açıklamalarından sonra Hande Yener skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, Seren Serengil'in yıllar önce çekilen üstsüz fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notuyla paylaşmıştı. İkili daha sonra mahkemelik olmuştu.

Seren Serengil ile Hande Yener'in arasındaki buzları ise Seda Sayan eritti. Seren Serengil sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bir tesadüf barışı getirdi :) bugün kızkıza başbaşa bir yemek yiyelim dedik. Bir masa da hande bir masa da seda abla ile rastlaşınca seda abla ve örfi bey siz artık barışın dediler biZ de barıştık ❤️ darısı kalan küslerin başına."