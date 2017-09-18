Seren Serengil ile sevgilisi Özay Bakır gecelerde

Seren Serengil, önceki akşam sevgilisi Özay Bakır’la birlikte Cihangir’deydi. HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, yanık teniyle dikkat çeken ünlü şarkıcı ve sevgilisi eğlenmek için gittikleri mekânın kapısında basın mensuplarıyla karşılaştı.

Keyifleri kaçan çift, kendilerine yöneltilen soruları yanıtsız bırakarak hızlı adımlarla mekâna girdi.

seren serengil

Özay Bakır