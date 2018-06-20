Seren Serengil ile Yaşar İpek, Göcek'te

Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti ikinci balayını Göcek'te yapıyor. Çift, kiralıkları gulet ile koyları geziyor. Teknede tatilin yeni gelin Seren Serengil’in isteği olduğu öğrenildi