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'MEKANINI BASARIM'

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Bakır'ın annesi Gülay Bakır ise şu şok ifadeyi verdi: "Seren Serengil'in telefonundan arandım. Arayan Yaşar İpek'ti. 'O gay oğluna söyle videoyu silsin. Mekanını basarım' diye tehdit etti. Oğlumun hayatından endişe ediyorum."