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Sonra Yaşar'ın takipçileri Yaşar'ı uyarmış bu konuda... 'Senin evleneceğin kadının, nişanlının videosu duruyor, sen nasıl böyle bir şeyi hazmediyorsun' diye Yaşar da birilerini arayıp video kaldırmasını rica etti.