HT Magazin'de yer alan habere göre, önceki gün nişanlısı Seren Serengil’le bir alışveriş merkezinde ortaya çıkan İpek, Bakır için, “Albümü çıkacak, reklam peşinde. Lastiği büyümüş” diye konuştu.



Özay Bakır geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, eski sevgilisi Seren Serengil’in de yer aldığı bir video paylaşmıştı. Videoda nişanlısının göründüğünü fark eden Yaşar İpek, kıskançlık krizine girip videoyu silmesi için Bakır’ı mesaj yağmuruna tutmuştu.

Üç ay süren hakaret, küfür, tehdit içerikli mesajlar üzerine Bakır, durumu yargıya taşıma kararı almıştı. Genç şarkıcı, Yaşar İpek’in mesajlarının da yer aldığı dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim ederek suç duyurusunda bulunmuştu.