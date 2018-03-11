Şarkıcı Yaşar İpek ve Seren Serengil çifti önceki gün bir düğüne katıldı. Düğünde aynı masada Seren Serengil'in annesi Nevin Hanım da vardı.

Seren Serengil sevgilisiyle annesinin karşılıklı konuştuğu bir fotoğrafı Instagram'a yükledi ve altına şu notu düştü: "Yaşar'ın zor anları."

Bu paylaşımdan birkaç dakika sonra bir paylaşım daha yapan Seren Serengil bu kez yüzlerin güldüğü fotoğrafa "Neyse yumuşadı ortalık" notunu düştü.