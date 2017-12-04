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"KENDİSİNE MUTLULUKLAR DİLERİM"

Seren Serengil: “Kulağıma gelen bir takım söylentiler yüzünden, aslı astarı olup olmadığını araştırma gereğini dahi hissetmediğim buna mahal veren erkek arkadaşım Özay Bakır ile yollarımı ayırma kararı aldım. Güvenimin sarsıldığı bu ilişkinin bitmesi her ikimiz içinde hayırlısı olandır. Kendisine bundan sonraki yaşamında mutluluklar dilerim.”