5 | 12

KARARA UYMAZSA ZORLAMA HAPSİ

İstanbul Anadolu 13. Aile Mahkemesi de 23 Mayıs 2018 de verdiği kararında Özay Bakır’ın ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ kapsamında 6 ay süre ile Serengil ve İpek’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.