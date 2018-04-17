10 Temmuz'da evlenmeleri beklenen Seren Serengil ile Yaşar İpek, tüm hızıyla düğün alışverişine devam ediyor. Seren Serengil, müstakbel eşi Yaşar İpek ile olduğu bir video paylaştı.



"EVLENMEKTEN VAZGEÇEBİLİR"

Serengil yaptığımı paylaşımda, "Bittik valla şu an eve dönüyoruz. Yaşar her an vazgeçebilir evlenmekten. Alişan'la mesajlaşmalarını okudum ikisi de söyleniyorlardı" dedi.



ALİŞAN'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Seren Serengil'in bu paylaşımının hemen ardından Alişan, "Benim tam 19 gün 19 saat 35 dakikam kaldı. Yaşar İpek düşünsün" dedi. Yaşar İpek ise, "Yeni Zelanda'ya tek yön bilet aldım. Biz bir konsere gidip gelmeyelim" cevabını verdi.

Seren Serengil'in bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.