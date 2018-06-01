Harper’s Bazaar dergisinin Temmuz 2018 sayısı için röportaj veren Williams, artık bedenini olduğu gibi kabullendiğini ve onun silahı olduğunu söyledi. Reddit’in kurucusu Alexis Olympia ile evli olan ünlü tenisçi geçen yıl Olimpia adını verdiği kızını dünyaya getirdi.

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