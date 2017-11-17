Serena Williams ile Alexis Ohanian evlendi

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İki ay önce Alexis Olympia Ohanian adında bir kız çocuğu sahibi olan çifti, bu mutlu günlerinde aralarında Kim Kardashian, Kanye West, Eva Longoria ve kocası Jose Baston, Beyonce ve Jay Z'in de bulunduğu ünlüler yalnız bırakmadı. Serena Williams'ın, kendisi gibi tenisçi olan kardeşi Venus'ün yanı sıra bir başka yıldız tenisçi Caroline Wozniacki de törendeydi. Düğüne katılan konuklar, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. İşte Serena Williams ve Alexis Ohanian'ın düğününden objektiflere takılanlar.