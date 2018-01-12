Dünyaca ünlü tenisçi Serena Williams eylül ayında dünyaya gelen Alexis Olympia Vogue dergisine kapak oldu. Eylül ayında dünyaya gelen bebeğiyle kamera karşısına geçen Serena Williams, Mario Testino'ya poz verdi.

Tenisçi, röportajında hayatıyla, kızıyla ve doğum süreciyle ilgili merak edilenleri de anlattı. Mükemmel bir hamilelik süreci yaşamadığını söyleyen Williams şu cümlelerle hamilelik ve annelik dönemini anlattı:

"Acil olarak doğuma alındım. İlk başlarda annelik yapamayacağımı düşündüm. Bu düşünce beni çok üzdü. Alexis her ağladığında büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordum."

Şimdi ise kızının hayatta başına gelen en güzel şey olduğunu söyleyen Serena Williams, Alexis Olympia’nın da kendisi gibi güçlü bir kadın olmasını istediğini söyledi.

SERENA WILLIAMS VE ALEXIX OHAIA ÇİFTİ...

Williams ve Ohaia, 2015 yılında birlikte olmaya başlamışlar ve Aralık 2016'da nişanlandıklarını duyurdular. Çift, 1 Eylül tarihinde dünyaya gelen ilk çocukları Alexis Olympia'nın doğumundan 3 ay sonra ise dünyaevine girdiler.

SERENA WİLLİAMS'IN 3 BUÇUK MİLYONLUK GELİNLİĞİ DUDAK UÇUKLATTI!