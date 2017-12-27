Cadde’nin haberine göre, 2017 yılının kendisi için nasıl geçtiğini anlatan Serenay Aktaş, "Sosyal medyayı seviyorum. Çok sık kullanıyorum. 2017 benim için dolu dolu geçti. Rol aldığım dizi ile mutluyum. Hayalim olan rolü oynuyorum, bu işe sıfırdan başladım. Küçük küçük rollerle başladım. Sonuçta okullu değildim. İşimi sevdim ve severek yaptım, gecemi gündüzüme katarak bu günlere geldim. 2018'den huzur, sağlık, mutluluk ve ekmeğimi kazanabildiğim bir sene bekliyorum" dedi.

“MENAJERİM YASAKLADI”

Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı haberlerini soran muhabirlere yanıt veren Aktaş, "Bu konuları konuşmuyorum, menajerim yasakladı. Ben ne söylesem başka yöne çekilecek, birinin elini tutmadığım sürece ve karşınıza çıkamadığım sürece aşk yoktur" ifadelerini kullandı.

Serenay Aktaş