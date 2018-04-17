Cadde'nin haberine göre, oyuncu, birlikteliğiyle ilgili “Gördüğünüz gibi her şey yolunda, mutluyum” dedi. Evlilik soruları karşısında Aktaş, topu sevgilisine atarak güldü. Acar’ın sessiz kalması ise Aktaş’ın moralini bozdu.

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