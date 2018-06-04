Cadde'nin haberine göre, flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşayan ikili, "Aman arkadaşlar yanlış yazmayın, biz çok iyi arkadaşız" dedi.



Yakın zamanda sinema projeleri olduğunu belirten ikili, "Kısmet olursa sinema filmlerimiz olacak, birbirimize başarılar diliyoruz" dedi.

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