‘Çi’ dizisinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya, dizinin yeni bölümü için Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Serenay Sarıkaya, Çi'nin 6. bölümü için Instagram hesabından, “Hadi 5. bölüm bu hafta çıkıyor da, 5’i izledikten sonra 6’ncıyı nasıl bekleyeceğiz… Öyle manyak bir bölüm geliyor. Benden söylemesi..” notu düşerek tüyo verdi.