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Akşam'dan Recep Aslan'ın haberine göre, Sarıkaya, "Henüz bir plan yapmadık. Bu konularda çok planlı gitmeyi seven birisi değilim ama her şeye de hazırlıklıyım" diyerek sürpriz bir haberle sevenlerini mutlu edeceğini ima etti.