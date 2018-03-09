HT Magazin'de yer alan habere göre, Azra Kohen’in ‘Fi-Çi-Pi’ romanından uyarlanan dizinin son bölümünde Duru rolündeki Serenay Sarıkaya, ‘Afife’ müzikali için muhteşem bir bale gösterisi sergileyecek.



Müzikal sahnesi için iki ay çalışan ünlü oyuncu finalin ardından ABD’ye gidecek.

Sarıkaya, Afife performansıyla şaşırtacak.