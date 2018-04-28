ŞIKLIK YARIŞINA GİRDİLER

Kırmızı halı podyumu aratmadı! HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, ünlülerin modacısı Hakan Yıldırım yeni tasarımlarını Beşiktaş’taki bir otelde düzenlenen defileyle görücüye çıkardı. Kırmızı halı seremonisi ünlü modacının sanatçı dostlarının şıklık yarışına sahne oldu.



Serenay Sarıkaya, Hande Ataizi, Gülşen ve Nil Karaibrahimgil’in başı çektiği davetliler iddialı kıyafetleriyle podyuma çıkan modellerden adeta rol çaldı.

SARIKAYA GÖZ KAMAŞTIRDI

Sarıkaya, fiyonk detaylı mini elbisesi ve çorap ayakkabılarıyla gecenin en şık isimleri arasındaydı. Leopar desenli pantolon ceketini siyah şapkasıyla tamamlayan Gülşen de kırmızı halının öne çıkan bir diğer ismi oldu.



Pop müziğin sıra dışı ismi Karaibrahimgil, siyah kıyafetini hareketlendirdiği sarı tüllü kemeri, Ataizi ise vücut hatlarını ortaya çıkaran büstiyer-etek kombiniyle göz dolduran ünlüler arasında yer aldı.

Hakan Yıldırım’ın birbirinden iddialı tasarımları davetlilerden tam not aldı.