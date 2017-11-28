Serenay Sarıkaya’ya “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü!

Posta’nın haberine göre, geçen günlerde Mehmet Günsür, Serenay Sarıkaya ile dizideki sevişme sahneleri nedeniyle eşi Katerina Mongio'nun sorun çıkardığı iddialarına karşı, ''Katerina’nın sevişme sahnelerini izlemediği, beni kıskandığı konuşuluyor. Bu çok komik. Çünkü eşim diziyi zevkle izliyor, beğeniyor, ekibi takdir ediyor. Ayrıca Serenay ile araları çok iyi'' açıklamasını yapmıştı.



Fi dizisinin 2. sezonu Çi'nin 3. bölümünde Duru’nun Can’ın oyununa oyunla karşılık vermesi hesaplayamadığı sonuçlar doğururken, Sadık da Özge'ye oynadığı oyunun bedelini ödemek zorunda kaldı.

Çi'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmamak üzere değişmeye başladı.



Öte yandan bölüme damga vuran sahne ise Can ve Duru'nun yani Serenay Sarıkaya ve Ozan Güven'in sevişme sahnesi oldu.





