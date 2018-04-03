Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacakları karşılaşmayı kazanmak için her türlü çabayı göstereceklerini belirterek, "Eğer kümede kalmak istiyorsak, içeride oynadığımız maçlarda mutlaka galip gelmeliyiz. Sivasspor maçı da öyle bir maç olacak." dedi.
Ligin 27. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendiren Yalçın, şunları kaydetti:
"Osmanlıspor maçı bizim için stratejik açıdan çok önemli bir müsabakaydı, eksileri ve artıları büyük bir maçtı. Eksisi bizi büyük sıkıntıya sokardı. Tabii kazanmak isterdik ama psikolojisi çok zor bir maç oynadık. Oyuncularımız da bunun farkındaydı. Biraz mantalitemiz, kazanamayacaksak kaybetmeyeceğiz adınaydı. Oyunun planı bu şekildeydi ama oyunun tamamında önde oynayan taraf da pozisyonları bulan taraf da bizdik. Müsabakayı kazanabilirdik. Tüm planımızı bunun üzerineydi. Direkt rakibimizle oynuyoruz. 1 puan kötü bir puan değil. Ligin devamında sonuçlar istediğimiz gibi olursa bunun da faydasını göreceğiz."
Bu hafta iç sahada oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Yalçın, "Sivasspor karşılaşmasını kazanmak zorundayız ve bunun için her türlü çabayı göstereceğiz. Eğer kümede kalmak istiyorsak, içeride oynadığımız maçlarda mutlaka galip gelmeliyiz. Sivasspor maçı da öyle bir maç olacak. Osmanlıspor maçını kaybetseydik 6 puanlık bir fark olacaktı aramızda. Bundan sonra o farkı kapatmamamız maalesef mümkün olmayacaktı. Şimdi puan farkı istediğimiz seviyede. Fikstüre bakarsak, istediğimiz gibi giderse sonuçlar, bu puan farklarını kapatabilecek pozisyondayız." şeklinde konuştu.Teknik direktör Yalçın, şu an tek düşüncelerinin Sivasspor karşılaşmasını kazanmak olduğunu belirterek, daha sonra maç maç planlarını uygulamaya devam edeceklerini söyledi.
''KÜMEDE KALMAK İSTİYORUZ''
Sıkıntılı bir dönem yaşayacaklarının altını çizen Sergen Yalçın, şöyle devam etti:"Zaten göreve başladığımız gün de söyledim. İlk göreve başladığımızda rakibimizle 6 puanlık bir fark vardı. Kayserispor maçı da bizim için final niteliğindeydi. Onu kazandık ve rahat bir nefes aldık. Şimdi biz küme düşme grubunda değiliz. Bunun altını çizmek istiyorum. Biz küme düşme grubunun altındayız. Biz önce küme düşme grubunu yakalamak istiyoruz. O grubu yakalarsak onlarla mücadele etme şansımız daha kolay olacak. İlk hedefimiz o grubu yakalamaktı. Şimdi o grubu yakalama fırsatı elimize geldi. Eğer o grubu yakalarsak, ondan sonra o gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz. Yani iki etaplı düşünüyoruz. Önce küme düşme grubunu yakalayıp, sonra grubun üstüne çıkıp kümede kalmak istiyoruz. Takım olarak bütün konsantrasyonumuz, her şeyimiz bunun üzerine kurulu. Kolay değil böyle bir süreci atlatmak. Ancak taraftarlar, yönetim ve oyuncularımızla birlik olup bunu atlatacağız."
''MAÇLAR SAHADA KAZANILIYOR''
Fikstür avantajına sahip olup olmadıkları sorusu üzerine Sergen Yalçın, "Evet fikstür avantajlı gibi görünüyor ama fikstür avantajı kağıt üzerindedir. Maçlar sahada kazanılıyor. Sahaya bunu yansıtmazsanız fikstür avantajının hiçbir faydası olmaz. Bizim tek hedefimiz bunu sahaya yansıtmak. Sahada mücadele gösterip maçları kazanmak. Ancak bu şekilde aşağılardan kurtulup kümede kalabiliriz." diye konuştu.
''TABİİ Kİ UMUTLUYUZ''
Sergen Yalçın, "Umutlu musunuz?" sorusuna ise "Tabii ki umutluyuz. Eğer öyle olmasaydı göreve başlamazdık zaten. Zor bir süreç geçireceğiz. Önümüzde kredi durumumuz da yok. Oynadığımız maçlardan puan veya puanlar almak zorundayız. O yüzden biraz sabır ve mücadele." cevabını verdi.
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