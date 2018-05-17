Sergen Yalçın, yeşil-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in bitimine 10 hafta kala Atiker Konyaspor'a geldiğini ve her şeyin planladıkları gibi gittiğini belirtti.
Ligde en son göreve başlayan teknik direktörün kendisi olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:
"Zor bir periyotta göreve başladık. Süre çok kısıtlıydı. Şu ana kadar aldığımız en zor görev buydu. Çünkü zamanımız fazla yoktu. Sıkıntılı bir süreç yaşayacağımızı biliyorduk. İyi bir süreç geçirdik. Özellikle yaptığımız planlar çok yerinde oldu. Haftalar boyunca stratejik planlar yaptık. Oynadığımız maçlarda ne yapmamız ve kaç puan almamız gerektiğiyle ilgili planlar yaptık. Bu planlar çok olumlu oldu. Özellikle Göztepe maçı hariç yaptığımız planlar çok doğru oldu. Göztepe maçına 3 puan yazmıştık. Orada 1 puan alınca biraz beklediğimizin altında bir sonuç oldu ama futbolda böyle şeyler olur. Oyuncularımızdan bu zor periyotta gerçekten hem oyun hem de skor olarak fazla şey istedik. Böyle bir psikolojik ortamda hem iyi oynamak hem de maç kazanmak kolay değil. Kendilerini tebrik ediyorum."
"KONYASPOR, TÜRKİYE LİGİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR CAMİA"
Sergen Yalçın, futbolcularla çok iyi bir birliktelik kurduklarını, başarılı bir final dönemi geçirdiklerini aktardı.
Konyaspor için kümede kalmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Yalçın, "Konyaspor, Türkiye ligi için gerçekten çok önemli bir camia. Yani Konyaspor bu ligde olması gereken bir camia. Lige yakışan bir camia. Burada kalması tabii ki çok önemli. Umarım bundan sonra çok daha doğru hareketler yapılır. Özellikle doğru bir yapılanma böyle bir takım için çok önemli. Konyaspor bunu yapabilecek güçte bir takım. Konyaspor doğru bir yapılanma ile çok daha yukarılara çok daha iyi yerlere oynayabilecek bir kapasiteye sahip. Umarım önümüzdeki sezon veya sezonlarda bir daha böyle problemler yaşanmaz. İnşallah daha yukarılarda daha iyi yerlerde bitiren bir Konyaspor olur." değerlendirmesinde bulundu.
"KONYASPOR'DA KALIRSAM KENDİ TAKIMIMI KURMAK İSTERİM"
Sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Konyaspor'da kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya Yalçın, şu yanıtı verdi:
"Henüz yönetimle bir görüşme yapmadık. 3-5 gün içinde yapacağımızı düşünüyorum. Görüşmeden sonra nasıl bir sonuç çıkacağını bilmiyorum. Konyaspor'da kalırsam kendi takımımı kurmak isterim. Konyaspor için daha güçlü ve daha sağlıklı bir kadro iyi olur diye düşünüyorum. Tabii şimdiki kadro da fena değil ama Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanmış Konyaspor'dan beklenti daha fazla olacaktır. O beklentiye cevap verecek bir kadro yapılanması olursa burada herkes için çok daha rahat olur."
Sergen Yalçın, şartların uygun olması halinde Konyaspor'da kalmak istediğini belirterek, "Yönetimle önümüzdeki sezonla ilgili bir görüşme yapacağız. Tabii ki biz Konyaspor'da kalmak isteriz. Konyaspor çok önemli bir camia. Büyük takımlardan sonra en önemli camialardan biri. Bizim için herhangi bir sorun yok." diye konuştu.
"İKİ KONUDA ANLAŞABİLİRSEK KONYASPOR'DA KALMAK İSTERİM"
"Yönetimle iki konuda anlaşabilirsek Konyaspor'da kalmak isterim." diyen Yalçın, şöyle devam etti:
"Birincisi takım, ikincisi ise kontrat anlamında konuşmamız lazım. Bu konuyla ilgili yönetimle görüşeceğiz. Yani şartlarımız uygunsa, eğer anlaşabilirsek neden olmasın ama benim için takım daha önemli. İyi ve güçlü bir takım kurmak isteriz. Konyaspor'un yukarılara oynamasını isteriz. Bunları daha yönetimle konuşmadık. O yüzden kendi kafama göre yorum yapmak istemiyorum. Yanlış anlaşılabilir. O yüzden oturacağız, görüşeceğiz. Neden olmasın. Şartlarımız uygun olursa, oturur konuşur anlaşırız. Yani çok büyük bir sorun olmaz."
Yalçın, genellikle düşme hattında olan takımlarla çalıştığını anımsatarak, "Bir tek Sivasspor'da yeni sezonda devam ettik. Bu, biraz arz talep meselesi. Tabii ki Konyaspor'da çalışmak isterim. Tabii kalırsak yeni bir yapılanmaya gideceğiz. Biz geldiğimizde sabit bir kadro vardı. Transfer yapmadım, oyuncu da almadık. Kadromuzdaki oyuncularla yapabileceğimizin maksimumunu yapmaya çalıştık. Biz de kalırsak doğal olarak kendi kadromuzu kurmak isteriz. Konyaspor'u yukarı taşıyabileceğimiz kadroyu kurmak isteriz. Şartlar uygun olursa neden kalmayalım. Futbolda teknik direktörün başarısı bir yere kadardır. Önemli olan kurulacak kadronun nasıl bir kadro olduğudur. Yani eğer doğru kadroyu kurabilirsek, neden kalmayalım? Neden başarılı olmayalım? Bunlar zor şeyler değil aslında." değerlendirmesinde bulundu.
"FENERBAHÇE'NİN KARŞISINA DİĞER MAÇLARDAKİ GİBİ ÇIKACAĞIZ"
Süper Lig'in üst tarafında şampiyonluk yarışı olduğunu vurgulayan Yalçın, "Şampiyonluk için yarışan 3 takım var. Hepsi kazanmak için sahaya çıkacak. Biz de bunlardan biri olan Fenerbahçe ile oynayacağız. Bütün maçlarda olduğu gibi sahaya çıkıp kendi oyunumuzu oynayacağız. Diğer maçlara nasıl çıkıp oynadıysak aynı şekilde buna da çıkıp oynayacağız. Kümede kaldığımız için şu anda çok mutluyuz. Biraz zafer sarhoşu gibiyiz. Zorlu bir sürecin ardından biraz nefes almak bize çok iyi geldi. Mutluyuz ama son maçımıza çıkıp en iyi şekilde oynayacağız." diye konuştu.
BAŞKAN YARDIMCISI ÇAKICI: SERGEN YALÇIN'LA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ
Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, "Herhangi bir hoca arayışımız yok. Sergen Yalçın bundan sonra da çalışmak istediğimiz hocamız" dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'da Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışmanın keyif veriğini ve bundan sonra da kendisi ile çalışmak istediklerini belirten Celalettin Çakıcı, "Sergen hocayı tercih etmemizin sebeplerinden bir tanesi futbol oynarkenki zekasını teknik anlamda da ilerletmiş ve uygulamış olmasıydı. Buraya gelip çalışmaya başladıktan sonrada sürekli kendisiyle mesai harcadığım için hafta içi yaptığı analizler karşı takımla ilgili kendi aramızda yaptığımız sohbetlerden sonra maç içerisinde bunları yaşamış olmak Sergen hocanın ilerleyen zamanlarda kendisini yukarılara taşıyan bir hoca olacağı görüntüsü şahsen bana verdi. Ben bu süreçte onunla çalışmaktan keyif aldım. Mutlu sonla bitirmek iki tarafada büyük bir keyif verdi. Yönetim kurulumuz hep birlikte oturup bunun kararını verip hocamızla gerekli görüşmeleri yapacağız. Hocamızında bizden isteklerini dinleneyeceğiz. Ona göre hareket edeceğiz. Bizim yazılan çizilen gibi herhangi bir hoca arayışımız yoktur. Sergen Yalçın bundan sonrada çalışmak istediğimiz hocamızdır" dedi.
"FİLMİN SONU GÜZEL BİTTİ"
Devre arası yapılan transferlerin takıma katkı verdiğini ve ligde kalarak filmin sonunu güzel bitirdiklerini ifade eden Çakıcı, "Devre arası Eto'o, Jahovic, Yatabare, Volkan Şen, Orkan ve Emrullah transferleri oldu. Orkan ilk geldi iki üç haftada oynadığı maçlarda takıma dokundu. Volkan Şen'de öyle. Jahovic ligde kendini ispat etmş bir santrfordu. Ligde gol krallığında üst sıralarda olan bir santrfordu. Eto'o zaten bir dünya yıldızı. Birkaç hafta uyum süreci yaşandı. Önemli olan filmin sonu. Filmi hep birlikte güzel bitirdik. Emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor" diye konuştu.
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