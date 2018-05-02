Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Yalçın, yeşil-beyazlı ekibin Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Bursaspor ile yaptıkları maçı değerlendiren Yalçın, "Bursaspor maçı çok istediğimiz gibi olmadı; özellikle başlangıç. 7 maçtır buradayım, ilk defa bu kadar kötü bir başlangıç yaptık. Bomboş bir 45 dakika oynadık. Tabii bu tarafı bizim için çok problemli oldu. Rakip 90 dakika oynadı, biz 45 dakika oynadık." diye konuştu.
"KREDİ HAFTALARI BİTTİ"
Bursaspor karşılaşmasının, Konyaspor'un avantaj yakalaması için bir fırsat olduğunu, ancak o avantajı yakalayamadıklarını belirten Yalçın, şunları söyledi:
"Son 3 haftaya baktığımız zaman, final maçlarını oynayacağız artık. Kazanmak zorundayız. Özellikle Karabük deplasmanı bu hafta bizim için çok önemli. Orayı kazanıp ondan sonra Göztepe maçı bizim için ondan daha önemli bir maç olacak gibi görünüyor. Hazırlanacağız, bu haftaki maçı kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi sahada gösterip ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Çünkü artık kredi haftaları bitti. Önümüzde ligin bitmesine çok zaman kalmadı. O yüzden iyi hazırlanıp, iyi konsantrasyon sağlayıp maçları kazanmak istiyoruz."
"KESİNLİKLE HAFİFE ALMA GİBİ BİR DURUMU SÖZ KONUSU OLAMAZ"
Yalçın, bundan sonraki sürecin Konyaspor için çok önemli olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kalan 3 haftayı en iyi şekilde bitirerek tek arzumuz Konyaspor'un ligde kalması. Biz takım olarak nerede olduğumuzun ve ne yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Kardemir Karabükspor ligden düşmüş bir ekip ama onlar da çıkıp onurlu şekilde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar ki bunu maçlarda görüyoruz. Biz de tam konsantrasyon sağlayarak gideceğiz oradaki maça. Çıkacağız, elimizden gelenin en iyisini yapıp ihtiyacımız olan galibiyeti almak için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle hafife alma gibi bir durum söz konusu olamaz. Hele böyle bir durumda hiç olamaz."
"KALAN 3 MAÇI DA KAZANMAK ZORUNDAYIZ"
Bir gazetecinin "Önünüzdeki iki karşılaşmada galibiyet sizin için yeterli olacak mı?" sorusu üzerine Yalçın, şunları kaydetti:
"Önümüzde iki final maçı var. Tamamen ona konsantrasyon sağladık. Yani yeterli olabilir. Öyle bir ihtimal var. Çünkü herkes birbiriyle oynayacak bu süre zarfında, ancak olmayabilir de. Bu oyun enteresan bir oyun, her türlü sonuç çıkabilir. Yeterli olup olmaması çok problem değil bizim için. Çünkü biz zaten kalan üç maçı da kazanmak zorundayız. Karabük maçı da bunlardan bir tanesi, Göztepe de Fenerbahçe maçı da. Özellikle önümüzdeki iki maçı zaten kazanmak zorundayız, eğer kümede kalmak istiyorsak."
KARABÜKSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 5 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, topa sahip olma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.
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