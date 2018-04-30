Sergey Brin, yatırımcılar için kaleme aldığı yıllık mektupta, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Alphabet’in ve günümüz teknolojilerinin geleceğine dair görüşlerini paylaştı.

Brin mektubunda Ethereum ve kripto para trendinden de bahsetse de, mektubun ana fikrini oluşturan trend tartışmasız şekilde yapay zekaydı. Brin, yapay zekadan “ömrümde şahit olduğum en büyük bilişim gelişimi” olarak bahsetti.

Mektubunda Google’ı kurdukları dönemde yapay zekanın ve nöral ağların bilgisayar biliminin tarihine ait kalıntılar olarak görüldüğünü hatırlatan Brin, günümüzde ise Google başta olmak üzere birçok şirketin yapay zekayı fotoğraf analizinden çeviriye kadar çok farklı servislerde kullandığına dikkat çekti.

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“Her ay hayret verici yeni uygulamalar ve dönüştürücü yeni teknikler ortaya çıkıyor.” diyen Brin, “Bu açıdan gerçek anlamda bir teknoloji rönesansındayız” şeklinde devam etti.

Yapay zeka teknolojileri müthiş bir hızla gelişse de, bu gelişimin önünde zorlu engeller ve potansiyel tehlikeler bulunuyor. Brin, teknoloji şirketlerinin yapay zekayı etik amaçlarla kullanma sorumlulukları olduğunu hatırlatıyor ve yapay zekanın birçok endüstride işsizliklere yol açacağı konusunda uyarıyor.

Brin’in mektubu çoğunlukla Alphabet’in yapay zeka teknolojilerinin etik ve güvenli şekilde geliştiğinden emin olmak için gerçekleştirdiği eforlara odaklanıyor. Şirket bu nedenle birçok güvenli yapay zeka inisiyatifine destek ve katılım gösteriyor

Sergey Brin’in mektubunu buradan okuyabilirsiniz.

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