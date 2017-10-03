Sergio Agüero, 6 hafta yok!

Manchester City'nin yıldız ismi Agüero uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.



Geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın Amsterdam kentinde trafik kazası geçiren Arjantinli oyuncunun kaburgasında çatlak oluştuğu duyurulmuştu.

Arjantin Milli Takımı doktorunun bugün yaptığı açıklamaya göre, Sergio Agüero 6 hafta sahalardan uzak kalacak. Villani, bu 6 haftalık sürecin daha fazla uzayabileceğini belirtti.

Sergio Agüero

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Arjantin Milli Futbol Takımı