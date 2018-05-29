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Salah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok zor bir geceydi ama ben bir savaşçıyım. Her şeye rağmen Rusya'da olacağıma ve sizi gururlandıracağıma eminim. Sevgi ve desteğiniz ihtiyacım olan gücü verecek." ifadelerini kullandı.