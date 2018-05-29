Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le karşı karşıya gelmişti. Real Madridli Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, mücadeleye devam edememişti ve sahayı gözyaşları içinde terk etmişti.
RAMOS İÇİN İMZA KAMPANYASI!
Real Madridli futbolcu Sergio Ramos'un, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpoollu Muhammed Salah'ı bilinçli olarak sakatladığını iddia eden taraftarların imza kampanyasına yoğun ilgi gösteriliyor.
"Muhammed Salah'ı kasten sakatlayan Ramos FIFA ve UEFA'dan ceza almalı" adıyla Change.org üzerinden düzenlenen kampanyada, şu ana kadar 463 bin imza toplandı.
Hedefin 500 bin imza olduğu kampanyada, maç boyunca fair-play kurallarına uygun davranmadığı öne sürülen İspanyol futbolcunun, video görüntülerinin yardımıyla UEFA ve FIFA tarafından cezalandırılması çağrısında bulunuldu.
MISIRLI AVUKAT HAREKETE GEÇTİ!
Mısır'da bir avukat, Sergio Ramos'un, Salah'ı kasten sakatladığını düşünerek harekete geçti.
Mısır'da yayın yapan Sada El-Balad kanalı, Bassem Wahba isimli avukatın Ramos'a karşı 1 Milyar Euro'luk tazminat davası açtığını duyurdu.
Wahba, Ramos'un, Salah'ı "fiziksel ve psikolojik zarara" uğrattığı gerekçesiyle başvuru dosyası hazırladı.
Wahba, "Ramos'un Salah'a uğrattığı fiziksel, Mısırlıları uğrattığı psikolojik zarar" nedeniyle 1 milyar Euro'luk rekor tazminat bekliyor! Wahba ayrıca konuyu FIFA'ya bildirdiğini de duyurdu.
DÜNYA KUPASI BİLETİNİ 25 YIL SONRA GETİREN KİŞİ OLMUŞTU!
2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden Mısır, 5. maçında Kongo'yu konuk etmişti.
Kongo, Salah'ın 63. dakikadaki golüyle öne geçen Mısır'a, 88. dakikada Bouka ile cevap vermişti.
Fakat Liverpool'un yıldızı Salah, 90+5. dakikada kazandıkları penaltı atışını gole çevirerek Mısır'ın sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağlamıştı.
Bu sonuçla puanını 12'ye çıkaran Mısır, en yakın takipçisi Uganda ile arasındaki farkı 4 puana yükselterek elemelerin bitimine bir hafta kala Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.
1990'dan beri ilk kez turnuvaya katılacak Mısır, 5 takımlık kotası bulunan Afrika kıtasında, Nijerya'dan sonra 2018 FIFA Dünya Kupası bileti alan 2. ekip olmuştu.
Salah'ın attığı penaltı golü sonrasında büyük sevinç yaşanmış ve Mısır halkı sokaklara dökülmüş, Dünya Kupası biletini uzun süre sokakta çılgınca kutlamıştı.
SAKATLIĞIYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMALAR
Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Real Madrid'e 3-1 kaybettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın sakatlığının ciddi olduğunu belirtti.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Mısırlı futbolcu Salah'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Klopp, "Maç sonunda hastaneye gitti ve omzunun röntgeni çekildi. Durum iyi gözükmüyor." ifadesini kullandı.
Mısırlı oyuncunun sakatlığının ciddi olabileceğini vurgulayan Alman çalıştırıcı, "FIFA Dünya Kupası'nı kaçırabilir. Omzunda ciddi bir sorun var. Gerçekten inanılmaz bir durum." değerlendirmesinde bulundu.
Mısır Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Mohamed Salah'ın omzunda bağ zedelenmesi mevcut olduğu açıklandı. Federasyon, Salah'ın Dünya Kupası'nda forma giymesi konusunda iyimser yaklaşıyor.
Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Khaled Abd El-Aziz, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada Mohamed Salah'ın Dünya Kupası'na yetişebileceğini belirtti.
Salah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok zor bir geceydi ama ben bir savaşçıyım. Her şeye rağmen Rusya'da olacağıma ve sizi gururlandıracağıma eminim. Sevgi ve desteğiniz ihtiyacım olan gücü verecek." ifadelerini kullandı.
RAMOS'TAN 'PİŞMAN'LIK AÇIKLAMASI
Sergio Ramos, maç sonrasında yaptığı açıklamada ise tepkileri yine üzerine çekti. İspanyol savunmacı, "Salah'ın sakatlığı için suçluluk duymuyorum" ifadelerini kullandı.
DÜNYA GÜNDEMİNE OTURMUŞTU
Sosyal medya platformu Twitter'da 26 Mayıs Cumartesi günü en çok konuşulan konu, UEFA Şampiyonlar Ligi finali oldu. Dünyada hakkında en çok twit atılan 10 konu başlığından 9'u final karşılaşmasıyla ilgili oldu. İki takım adına da yüz binlerce twit atıldı.
Liverpool'da sakatlanarak oyundan çıkan Muhammed Salah'ın ismi ise Arapça olarak dünya listesine girdi ve Mısırlı oyuncu, en çok konuşulan isimlerin başında geldi.
Muhammed Salah'ın sakatlandığı pozisyonda bulunan Real Madridli Sergio Ramos'un ismi de Twitter'da 1 milyondan fazla yazıldı.
REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRMIŞTI!
İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı golcüsü Muhammed Salah'ı yılın futbolcusu seçmişti.
FWA'dan yapılan açıklamaya göre, Liverpool'un 25 yaşındaki oyuncusu Salah, 400'den fazla gazetecinin katıldığı oylamada rakiplerini geride bırakarak yılın futbolcusu seçilmişti.
Salah, 1948'den bu yana verilen ödülü kazanan ilk Afrikalı futbolcu olarak tarihe geçti.
Oylamada Manchester City'den Belçikalı Kevin De Bruyne ikinci, Tottenham'dan İngiliz Harry Kane ise üçüncü olmuştu.
Salah, iki ay önce İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından da yılın futbolcusu ödülüne layık görülmüştü.
Liverpool formasıyla bu sezon Premier Lig'de 34 maçta görev yapan Salah, 32 gol attı. Salah, tüm kulvarlarda ise çıktığı 48 maçta 43 gol kaydetti ve 15 asist yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.