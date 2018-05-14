Geçen sezon Survivor'dan da tanıdığımız Serhat Akın ve Hadise üzerindeki gerilim sürüyor. Serhat Akın sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayında Hadise'ye "Geçmişte beğenmemiştim. Sonradan açıldı Arap atı gibi' diyerek gündeme gelmişti. Ve sonra Hadise 'Uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın' sözleriyle karşılık vermişti. Eski futbolcu Serhat Akın kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...



SERHAT AKIN KİMDİR?





1991 yılında futbola Almanya'da 10 yaşındayken Karlsruher SC takımın altyapısına girerek başladı. 2000 yılına kadar burada oynadı. 2000 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Türkiye millî takımına kadar yükseldi. Fenerbahçe'nin ardından RSC Anderlecht'e transfer olmuştur. 2006-2007 sezonunda Almanya'nın 1. FC Köln takımına kiralık olarak transfer olmuş diğer sezon RSC Anderlecht'e geri dönmüştür. 15 Ağustos 2008 tarihinde Süper Lig'e yeni dahil olan Kocaelispor'la anlaşan futbolcu, burada 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Ligin 15. haftasında Kocaelispor'dan para alamadığı ve beklediği ilgiyi göremediği için sözleşmesini tek taraflı fesh etmiştir. Ligin takımlarından Kayserispor ve Beşiktaş kendisi ile ilgilenmiş fakat Konyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2011-2012 sezonu için Yusuf Şimşek'in Futbolcu-Antrenör olarak görev yaptığı Turgutluspor'la anlaşmıştır. 2012-13 sezonu yaz transfer döneminde Yusuf Şimşek'in Teknik direktörlük yaptığı Denizlispor ile anlaşmıştır. 2013-14 sezonunun başında Almanya 3. lig ekiplerinden BAK 07'ye transfer olmuştur.



FENERBAHÇE



2000-01 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve çok sayıda maçlarda yer almıştır, tarafar futbolcuya "Kadıköy Boğası" lakabını vermiştir. Christoph Daum zamanında forvet oynarken sezon içinde sağ açığa alınmış daha az gol atmaya başlamıştır. Buna karşın Derbi maçlarında attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmiştir. Fenerbahçe'de 5 sezon oynayan futbolcu 3 şampiyonluk yaşamıştır. Süper Lig'te Fenerbahçe formasını 125 kere giymiş 41 gol atmıştır. Fenerbahçe formasıyla toplamda resmi maçlara 154 kere çıkmış ve 49 gol atmıştır.

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