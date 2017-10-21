Serhat Akın: ''Volkan Demirel bırakın derbiyi normal şartlarda bile oynayacak bir futbolcu değildir''

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, derbi öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Serhat Akın, Volkan Demirel'le ilgili sert ifadeler kullandı. Fenerbahçe'de kaleci olayının yılan hikayesine döndüğünü söyleyen Serhat Akın, ''Zorlamaya gerek yok. Volkan Demirel son 3-5 senedir böyle. Bazen oyuncular limitlerini bilmeli ve ona göre hareket etmeli. Zorlayarak oynatılmaya çalışılması ona büyük zarar verdi. İnişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Kaleci dediğin sabit performans sergiler. Fenerbahçe'de sürekli kaleci değişiyor. Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Volkan Demirel bırakın derbiyi normalde de oynayacak bir futbolcu değil.'' dedi.

Volkan Demirel bu sezon Fenerbahçe'yle çıktığı 4 maçta 8 gol yedi.