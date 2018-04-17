Cadde'nin haberine göre, alışveriş turunda objektiflere yansıyan Serkan-Ebru Çağrı çifti, uzun süre mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı.

Programının keyifli şekilde devam ettiğini ve genç yeteneklere fırsat vermeyi sürdüreceklerini dile getiren ünlü klarnetçiye, boynundaki pembe bantlar sorulduğunda, "Boyun fıtığı oldum. Biraz ağrılarım var" dedi.

Usta klarnetçi ile eşi, daha sonra alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam etti.